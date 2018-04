Marilina, 35 anni e due lauree: molla tutto e apre un'azienda agricola "particolare"

di Marco Agrusti

CORDENONS - Trentacinque anni, una laurea in biotecnologie e un'altra al Dams di Padova (in teatro) che sta brillantemente portando a termine. Una cordenonese che ha studiato, si è rimboccata le maniche, ma come tante sue coetanee era costretta fino a poco tempo fa ad accettare una miriade di situazioni mordi e fuggi. Unqua, un contratto a tempo determinato là. «Mi sembrava di elemosinare qualcosa», racconta con un pizzico di amarezza. Una sensazione, questa, spazzata via da una decisione che le ha cambiato la vita. La storia è quella di, cordenonese doc e, oggi maestro e politico in pensione. La vita gliel'ha cambiata una decisione, presa di concerto con il compagno con cui vive:e aprire una sua. Il progetto è anche particolare, perché Marilina Ongaro non coltiva asparagi o altri ortaggi del territorio, ma. «Calendula, malva, rosmarino, melissa, aneto, lavanda, ecco cos'ho nel mio campo. Ci siamo informati e abbiamo visto che il trend di oggi va verso l'utilizzo delle erbe officinali per la creazione di tisane, oli essenziali e fiori edibili, cioè commestibili»...