PORDENONE - Un genitore si fa coraggio e racconta le fatiche del figlio nel suo primo anno di scuola superiore, il non essere ascoltato prima e capito poi, una vicenda pesante che ha tolto al ragazzino il sorriso. Accade al liceo Leopardi-Majorana. «Dopo il primo bimestre di frequenza mio figlio, a parer mio con una grande maturità, si è rivolto a noi genitori dicendo che l'indirizzo scolastico scelto non era congruo rispetto alle sue attitudini», riferisce il genitore che riporta date e momenti precisi dell'accaduto, a partire dalla mobilitazione della famiglia, già lo scorso 13 dicembre, per contattare prima la segreteria e poi la coordinatrice di classe, per capire se l'allievo potesse cambiare scuola. «La coordinatrice ha confermato telefonicamente, come anche altri professori nei colloqui individuali che il ragazzo non era sereno e stava facendo molta fatica. Ha consigliato di scrivere alla dirigente, cosa che è stata fatta lo stesso giorno». La famiglia riceve conferma dalla segreteria che la preside Rossana Viola ha ricevuto la missiva, ma una risposta arriva due mesi dopo a seguito di solleciti. Finalmente l'atteso incontro. Poi la doccia fredda, una risposta lacunosa rispetto agli insuccessi scolastici del giovane. «Emerge in capo a mio figlio dice il papà sicuramente non molto dedito a quel tipo di studio per sua stessa ammissione, una problematica che nemmeno gli insegnanti hanno saputo spiegare: nessuno, infatti, è stato in grado di determinare se ci sia solo una scelta sbagliata di indirizzo». La narrazione del padre diverge da quella della dirigente. «La famiglia non ha mai fatto richiesta formale di ottenere il nullaosta nel primo periodo dell'anno fa sapere altrimenti come abbiamo fatto per altri allievi sarebbe stato concesso». Mentre il padre racconta di aver ottenuto verbalmente un diniego. «Alla nostra manifesta ed educata contrarietà, la dirigente risponde che potevamo scrivere a chi volevamo per lamentarci», fa sapere. Da qui l'idea di scrivere alla stampa, ma anche all'Ufficio scolastico regionale, al ministero dell'Istruzione. Il padre parla di leggerezza e arroganza con cui è stata affrontata la situazione. «È nota l'attenzione che i nostri insegnanti pongono ad ogni situazione e siamo disponibili a dare il nullaosta se l'altro istituto accoglierà il ragazzo», ammette la preside. «Da una parte aumentava l'impegno nello studio e dall'altra c'era uno stillicidio di mortificazioni, non tanto per il voto delle singole verifiche, ma soprattutto per non avere riscontro da parte degli insegnanti delle materie sopra citate, circa le reali motivazioni per le quali i risultati non miglioravano», racconta in un fiume di parole il genitore. «Dopo aver fornito queste informazioni potrei polemizzare sulla leggerezza della rappresentante, dei docenti e ancora di più sulla superficialità della dirigente scolastica, alle quali va tutta la responsabilità morale della situazione emotiva e psicologica di mio figlio, un adolescente che fin dall'asilo è sempre andato a scuola con il sorriso».