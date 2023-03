Pugno in faccia all'arbitro per un cartellino rosso: choc in Prima categoria. Fischietto pordenonese in ospedale

UDINE - E' la mezz'ora del secondo tempo, il Pagnacco è in vantaggio contro il Deportivo. Si gioca una normale partita di Prima Categoria. Calcio, campionato dilettanti, provincia di Udine. L'arbitro pordenonese Luca Giovannelli Pagoni vede un fallo da rosso. L'estrazione del cartellino è immediata: il giocatore del Pagnacco Terry Osadolor deve lasciare il campo. Ma il numero 11 della squadra locale reagisce in modo sconsiderato: punta l'arbitro e gli sferra un pugno in pieno volto.

Il fischietto pordenonese è andato all'ospedale di Udine per accertamenti, con dolori forti allo zigomo e alla mascella.