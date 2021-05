PORDENONE - Il Pordenone ha trovato il nuovo allenatore per la prossima stagione di Serie B. Dopo una selezione iniziata già prima della fine dell'annata che si è chiusa con la salvezza, il profilo giusto è diventato quello di Massimo Paci, reduce dall'esperienza al Teramo in Serie C. Per lui è pronto un biennale. Paci, ex difensore, ha giocato in Serie A con le maglie di Parma, Lecce, Ascoli, Siena e Novara.