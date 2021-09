Calciatori "prigionieri" nello spogliatoio dopo la sconfitta, liberati con il trapano

MANIAGO - Oltre alla sconfitta in campo, i calciatori del Maniago Vajont sono incappati in una spiacevole disavventura, nel pomeriggio di oggi sabato 4 settembre, negli spogliatoi dello stadio Toni Bertoli di Maniago, in provincia di Pordenone. Al termine della partita di calcio persa per due a zero contro la Sacilese, e valevole per il secondo turno della Coppa Promozione del Friuli Venezia Giulia, i calciatori del Maniago Vajont si sono trovati chiusi, prigionieri loro malgrado, all'interno dello spogliatoio: la chiave infilata sulla serratura dell'ingresso dello spogliatoio si era infatti spezzata ed era quindi impossibile abbandonare gli spazi dello stadio Bertoli.



Anzichè sfondare la porta, si è preferito andare a prendere un trapano per svitare la serraturaa e permettere ai calciatori di uscire dai locali dello stadio Bertoli.