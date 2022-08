Non v'è settimana senza derby, c'è un avvio ricco di pathos in tutte le categorie. Ieri pomeriggio, a Palmanova dove la Federcalcio del Friuli Venezia Giulia ha sede, sono stati ufficialmente pubblicati i calendari dei campionati regionali di calcio dilettanti, sgomberando il campo da polemiche e proteste che non sono mancate, dopo la pubblicazione dei gironi territoriali. Malumori che hanno spaziato dalla Promozione alla Seconda categoria.



PROSSIMI ALLA PARTENZA

Il fischio d'inizio sarà domenica 4 settembre per l'Eccellenza (a venti squadre) e la settimana dopo per tutti gli altri (raggruppamenti massimo da sedici). I botti in apertura? L'Eccellenza regala la sfida fra Tamai e Sanvitese, che come in ricominciano da dove si erano lasciate all'ultima del campionato scorso, e Brian Lignano contro Spal Cordovado, a saggiare la condizione di una coppia in corsa sulla strada agonistica che conduce alla serie D. Test duri per le neo promosse in Promozione: Bannia esordisce a Corva, mentre l'Azzanese cozza subito sul muro del super Rive d'Arcano Flaibano. Fra chi corre per vincere, subito di fronte Vigonovo e Cordenonese 3S a distinguersi nel girone A di Prima categoria. Suddivisa per tre la Seconda categoria pordenonese, nel gruppo A balza agli occhi anche San Leonardo Valvasone, Barbeano Arteniese per il dispari B, Porpetto Ramuscellese nel D.

ECCELLENZA GONFIATA

Il progressivo allargamento numerico a cui il comitato regionale Federcalcio intende porre rimedio in questa stagione (passando da venti a sedici formazioni ammesse) obbliga a turni infrasettimanali. Che saranno impegnativi per questioni lavorative e organizzative, ma anche per ciò che si prevede a calendario. Ad esempio, il 19 ottobre ci saranno (assurdamente) addirittura tre derby pordenonesi: Chions Tamai, Spal Cordovado Maniago Vajont e Fiume Veneto Sanvitese. Martedì 1 novembre (previsto tutto al sabato il turno precedente) si affrontano Maniago e Chions.

PROMOZIONE AVVINCENTE

Sarone Caneva Sacilese alla seconda giornata, Fontanafredda Torre alla quarta, Casarsa Rivolto all'ottava e il confronto fra neo promosse Azzanese e Bannia al nono turno sono alcuni spunti interessanti offerti dal girone A. Raggruppamento in cui per le pordenonesi ci sarà da battagliare sia in vetta che in coda alla classifica. Casarsa Torre a fine novembre si profila come esempio virtuoso. La prima volta del Fontanafredda allo stadio Bottecchia, sua casa per questa stagione sportiva, sarà contro il Rivolto il 18 settembre prossimo.

PRIMA CATEGORIA STIMOLANTE

Paniere ricco di motivazioni anche qui. Un caldo Aviano San Quirino nella terza giornata, con Tita Da Pieve nobile ex di turno, Vigonovo Union Rorai (alla quinta) con un nugolo di ex roveredani nella squadra di casa e Toffolo, il loro ex allenatore, in quella ospite, sono solo gli appunti della prima manciata di partite. Particolarmente interessante l'undicesima giornata, quando a dipanare la situazione sono previste assieme Virtus Roveredo Aviano, Cordenonese 3S Union Rorai e Montereale Union Pasiano. Sarà Usmt Cordenonese 3S all'ultima di campionato, con buona probabilità, a decidere uno sbocco verso la categoria superiore. È appena arrivato in casa cordenonese il portiere Mirco De Piero ex ManiagoVajont.

SECONDA CATEGORIA

C'è molto altro prima, ma guardiamo già all'ultima giornata nel calendario del girone A scorgendo gli interessanti confronti Purliliese Vivarina e Pravis Maniago. C'è chi scommette saranno partite-promozione. Il Barbeano punta a vincere nel secondo raggruppamento. Sulla sua strada troverà il Valeriano Pinzano dopo un mese, l'Arzino a metà ottobre, lo Spilimbergo il mese successivo. A metà dell'andata fischio d'inizio per Valeriano PinzanoArzino. Nel girone D RamuscelleseMorsano se la vedranno già alla seconda giornata. Novembre sarà il mese dei derby per il Sesto Bagnarola: è inserito ai primi del mese quello a Morsano, alla fine quello casalingo con la Ramuscellese. Il prossimo anno, con la riforma dei tornei e il ritorno della terza categoria, si cambia come sottolineato dal presidente regionale Ermes Cancini.



