Calcio: bomber Bocalon porta in dote 128 gol ai neroverdi

PORDENONE «Sono venuto qui per vincere». Non usa mezzi termini Riccardo Bocalon, alla prima conferenza stampa al De Marchi, affiancato dal direttore Matteo Lovisa e dal club manager Emanuele Berrettoni, che lo hanno voluto al Pordenone. L’attaccante cresciuto nell’Inter porta in dote 128 gol in carriera (3 nel 2019-20) e indosserà la maglia numero 28. Prende il posto di Gaetano Monachello che torna all’Atalanta, da dove però riprenderà il volo verso Venezia facendo il percorso inverso rispetto al<WC> neoramarro.

CONCITTADINO CONTESTATO

«Arrivo<WC1> a Pordenone molto volentieri – racconta<WC> il bomber classe 1989<WC1> –<WC>,<WC1> perché qui trovo una società molto seria e ambiziosa<WC>, insieme a <WC1>un gruppo sano e collaudato. Io sono nato a Venezia e ho sempre tifato per <WC>gli arancioneroverdi.<WC1> Ovvio quindi che lasciare la mia squadra e la mia città mi abbia<WC>no<WC1> <WC>dato<WC1> un po’ di amarezza. Non è stata però una decisione difficile<WC>:<WC1> il Pordenone mi ha fortemente voluto e il Venezia non ha fatto nulla per trattenermi<WC>»<WC1>. In effetti Bocalon negli ultimi mesi è stato più volte contestato dal pubblico del Penzo. <WC>Una pr<WC1>esa di posizione della tifoseria non facile da capire<WC>,<WC1> p<WC>oic<WC1>hé Riccardo ha dato tanto alla causa lagunare. Fu lui nel 2013 a trascinare i<WC> compagni<WC1> verso la promozione in <WC>C1 <WC1>segnando una doppietta nella finale playoff con il Monza (3-2<WC>)<WC1> e nella stagione successiva <WC>“timbrò” <WC1>ben 16 reti<WC>, piazzandosi<WC1> secondo nella classifica marcatori. Dopo le <WC>esperienze<WC1> nel Prato (16 centri con la casacca dei <WC>t<WC1>oscani), nell’Alessandra (gol decisivo negli ottavi di<WC> C<WC1>oppa Italia <WC>al<WC1> Genoa<WC> e<WC1> doppietta nei quarti <WC>allo<WC1> Spezia<WC>, mandando <WC1>i grigi <WC>in<WC1> semifinale con<WC>tro <WC1>il Milan<WC>)<WC1> e <WC>ne<WC1>lla Salernitana (miglior <WC>bomber<WC1> dei campani<WC> a quota <WC1>10), Ric<WC>ky torno<WC1> a Venezia nel gennaio dello scorso anno. <WC>«<WC1>Ho pagato – spiega<WC> <WC1>– la situazione difficile della squadra e non sono andato a segno con la mia consueta costanza. Anche per questo il pubblico del Penzo a volte ha contestato me e <WC>i compagni<WC1>. Se mi fossi trovato io sugli spalti a fare il tifoso – s<WC>’<WC1>intuisce la sua amarezza – avrei sostenuto <WC>il gruppo, anziché <WC1>criticarl<WC>o».

<WC1>IN PUNTA DEI PIEDI<WC>

<WC1>Bocalon è ricordato anche come il giovanissimo (allora <WC>19<WC1>enne) autore del gol che permise al Portogruaro di battere il Verona al Bentegodi nell<WC>’<WC1>ultima giornata della stagione<WC> <WC1>2007-08<WC>, firmando <WC1>la storica promozione dei granata in B. <WC>Nel popolo neroverde i<WC1> più ottimisti si aspettano ora che si ripeta con la nuova casacca<WC>,<WC1> conquistandosi un altro e ben più importante salto di categoria. <WC>«<WC1>Per me, trent<WC>e<WC1>nne, questa esperienza in B – riprende Riccardo – è una chance molto importante. So di arrivare in una squadra che ha già dimostrato quanto vale e non ho <WC>alcuna<WC1> volontà di stravolgere gli equilibri esistenti. In ogni caso – promette –<WC> <WC1>darò tutto me stesso<WC>,<WC1> mettendomi a disposizione per contribuire alla causa<WC>,<WC1> qualunque <WC>sia<WC1> il minutaggio che mi verrà concesso. <WC>F<WC1>arò di tutto per conquistarmi la fiducia del mister. Il 4-3-1-2 è un modulo che si addice alle mie caratteristiche<WC>: a<WC1>mo attaccare la profondità<WC>»<WC1>.<WC>

<WC1>AMICI ED EX <WC>RIVALI

<WC1>Fra i ramarri ci sono parecchi giocatori che Bocalon conosce già. <WC>«<WC1>Mi hanno <WC>telefonato<WC1> e fatto <WC>gli<WC1> auguri De Agostini, Pasa, Bassoli e Semenzato<WC>,<WC1> con i quali ho giocato in passato. Conosco però – conclude - anche tutti gli altri per averli affrontati da avversari e so quanto valgono. Non mi sarà difficile ambientarmi <WC>in questa<WC1> nuova realtà<WC>»<WC1>. <WC>Ieri si<WC1> è allenato insieme ai nuovi compagni<WC>,<WC1> domani potrebbe <WC>debuttare in<WC1> corsa nel match che il Pordenone disputerà <WC>alle 21 <WC1>al<WC>lo<WC1> Stirpe contro il Frosinone<WC>, a<WC1>nticipo della prima di ritorno. <WC>Sul mercato i ciociari si sono rinforzati con l’esterno D’Elia e il centrocampista Tabanelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA