, durante la nuova puntata di, si scoprirà se. «È stata un'esperienza impegnativa, ma ne è valsa la pena - ha detto Patrizia, la proprietaria - Uscivamo da un periodo travagliato ed è stata una botta di vita per me, i miei fratelli e l'equipe. Ho dei dipendenti fantastici e sono stati proprio loro, che conoscevano il programma, a convincermi a partecipare». Le riprese sono durate tutto il giorno, dalle 9 del mattino alle 21 di sera. «Non mi aspettavo che per un programma così ci fossero così tanti ragazzi che lavorano dietro le quinte: il regista, il gobbo, le luci, la costumista, la truccatrice... Credo ci fossero tra i 30 e i 40 ragazzi». Ma quali sono le origini del locale? «È stato creato dai miei genitori, entrambi provenienti da Napoli. All'epoca mio papà lavorava a Casa Serena come cuoco. Dopo aver conosciuto degli amici qui al nord una di loro gli disse che a Porcia non c'era nessuna pasticceria. Così, nel 1981, lui e mia madre aprirono la pasticceria Babà in società con un'altra coppia. Si divisero nel 1984, ma i miei genitori decisero di riaprirla da soli, rinominandola Pasticceria Delizia». I loro quattro figli sarebbero cresciuti aiutando i genitori nella loro attività. Da loro hanno appreso la l'importanza del duro lavoro e di far sentire ogni cliente come a casa. A guidarli c'è sempre il rispetto dei gusti più genuini. «Mio padre fu il primo a lanciare le code di aragosta. Un tocco di personalizzazione c'è sempre, perché ci piace sperimentare, ma rispettiamo la tradizione. Quando azzardiamo, di solito è perché i nostri clienti ci propongono qualcosa di particolare. Usiamo la crema fatta a mano con farina, uova, latte e zucchero. Non i preparati. Dato che la pasticcera è la base di tutte altre creme dev'essere pulita, come nella ricetta originale». Nel 2013 l'attività si è rinnovata integrando una caffetteria. Ogni giorno i 7 dipendenti si alzano alle 5 del mattino per preparare i cornetti e le paste che serviranno alle 7, orario d'apertura. «Per fortuna quando c'è qualcosa che non aggrada i nostri clienti me lo vengono a dire di persona e insieme cerchiamo di migliorare. È umano sbagliare». Il buon rapporto con i clienti è il segreto del loro successo. Il loro sostegno morale si è fatto sentire soprattutto durante la pandemia Covid e quando un brutto incendio ha devastato il locale un anno e mezzo fa. «Abbiamo ricevuto tanta solidarietà da parte dei clienti. Quando abbiamo cominciato il servizio a domicilio c'è stata subito una risposta molto generosa. L'ho visto anche con l'incendio. Sono stati due ann un po' difficili, ma sono tutti tornati da noi. Dobbiamo ringraziarli per il loro straordinario supporto».