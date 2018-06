Grossi cani fuggiti da allevamento azzannano cagnolino: è in fin di vita

di Susanna Salvador

CANEVA - È ancora scossa mentre ricorda, al telefono, quello che le è accaduto sabato sera, quando Pato, il suo piccolo Shih tzu, è stato azzannato da un Akita americano che stava girovagando, incustodito, lungo le strade di Stevenà di Caneva assieme a un altro cane della stessa razza. È stata solo la prontezza del barista della frazione a salvare il cagnolino, che è stato letteralmente strappato dalla bocca dell’Akita. Ha subito ferite molto gravi e la sera stessa è stato operato d’urgenza in uno studio veterinario di Conegliano (l’intervento è costato quasi mille euro). Non si sa ancora se riuscirà sopravvivere. E' stato ridotto nelle condizioni che si vedono nella foto qui sotto dalla ferocia dei due grossi cani.L’AGGRESSIONE A raccontare l’accaduto è Gianantonio Zanusso, il marito di Patrizia, la donna che si è trovata improvvisamente davanti i due cani. La coppia vive a Sacile, ma si reca spesso a Stevenà dove il fratello di Gianantonio gestisce un bar. Sabato sera erano appunto in paese, Patrizia era andata in piazza e mentre tornava verso il locale, si è trovata improvvisamente davanti i due cani (che da quanto appreso sarebbero scappati da un allevamento che si trova nelle vicinanze del bar).