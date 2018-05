«Piovono pietre sull'ex provinciale»: allarme lanciato da un automobilista

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDUNO e FRISANCO (Pordenone) -nella notte lungo la ex strada provinciale che daporta, in località. A dare l'allarme, intorno all'una di oggi, mercoledì 16 maggio, è stato un automobilista di passaggio che per fortunadalle pietre.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada, rimuovendo iche erano precipitati sulla carreggiata dal versante. La ex provinciale, che non è stata chiusa al transito, è soggetta a questo tipo di problematica per la conformazione del versante, già oggetto in passato di opere di disgaggio.«Anche lo scorso anno - spiega il sindaco di Meduno,- si era verificato un cedimento, allora causato dalla rottura di una parte della. Pure al tempo ci fu uno smottamento i cui danni sono stati quasi completamente riparati a eccezione di una piccola porzione di asfalto». La strada è turistica e il tratto del versante soggetto a cedimenti, in particolare a seguito di piogge e maltempo, si estende per circa due chilometri.