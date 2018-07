Infortunio sul lavoro: cade da più di 3 metri, rianimato è gravissimo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPILIMBERGO (Pordenone) - Versa inuna persona che questa mattina, sabato 28 luglio, poco dopo le 7 e 30, è, al civico 19 di via Percoto. Nell'impatto al suolo la persona è rimasta ferita molto gravemente tanto che l'equipe medica giunta sul posto l'ha trovata inIl medico che è stato sbarcato dall'elicottero del soccorso sanitario, decollato dalla elibase Hems di Campoformido (Udine), ha eseguito manovre avanzate di rianimazione sul posto, riuscendo a ripristinare le funzioni vitali. A quel punto il ferito è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato in volo, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; è in pericolo di vita. Ha riportato un grave trauma alla testa e alle gambe. Si tratta di un. Sul posto i carabinieri di Spilimbergo.