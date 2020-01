Cade mentre pota un albero in giardino: grave un uomo di 65 anni

PORDENONE - Un uomo di 65 anni, residente in via Bellasio a Pordenone, è caduto da un'altezza di oltre tre metri mentre stava potando un albero nel giardino della propria abitazione, ferendosi gravemente. L'incidente è accaduto questa mattina, 9 gennaio, attorno alle 10.30.



Sul posto sono giunti gli specialisti del soccorso sia con un'ambulanza, sia con un elicottero, oltre a un equipaggio dei Vigili del fuoco del Comando provinciale. L'uomo è stato dapprima stabilizzato e successivamente trasferito, con il velivolo, all'ospedale di Udine per i politraumi subiti: è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Rilievi sono in corso da parte della Squadra Volante della Questura che ha escluso responsabilità di terzi.