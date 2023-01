Sta tagliando alberi nel bosco, quando un tronco gli cade sulla testa: grave un uomo

MONTEREALE VALCELLINA - Stava tagliando alberi nel bosco, quando un tronco gli è caduto sulla testa. Soccorso quest'oggi, sabato 14 gennaio, intorno alle 13.40, un uomo di 55 anni, ferito a seguito della caduta accidentale del tronco di una pianta, che lo ha colpito alla testa, provocandogli un trauma cranico e al collo.

A dare l'allarme sono state le persone che si trovavano con lui in quel momento. Sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago e l'elisoccorso. I soccorsi hanno preso in carico l'uomo, elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.