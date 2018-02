Scialpinista cade nella foiba e resta sospeso a testa in giù

di Paola Treppo

CLAUT (Pordenone) -di Longarone () cade in unae viene salvato dalalpino dellache è intervenuto in suo aiuto questo pomeriggio, domenica 18 febbraio, nell'area alpina del Pradut, nel comune di Claut. Vittima dell'incidente sulla neve un uomo di 37 anni di, V.R. le sue iniziali.L'allerta è arrivato intorno alle 14.30 da altri sciatori che si trovavano con lui ed è stato subito attivato, tramiete il numero unico di emergenza, il Nue 112, l'elisoccorso Fvg decollato dalla elibase Hems di Campoformido (Udine). Lo sciatore si trovava a una quota di circa 1600 metri durante la discesa da Forcella Baldas, un percorso conosciuto e frequentato dagli scialpinisti, quando è, cadendo in un, una delle tantepresenti nella zona.La foiba, profonda una quindicina di metri e con un diametro d'ingresso di circa due metri, era nascosta dalla neve. L'uomo èe fortunatamente ècirca cinque metri di profondità, rimanendo così, ma senza subire traumi evidenti.Impossibilitato a muoversi da quella posizione e, non riuscendo in alcun modo a prestargli soccorso gli altri sciatori presenti sul posto, è stato tratto in salvo dai tecnici del soccorso alpino della Valcellina. Sul posto è arrivato l'elisoccorso con il medico e il tecnico di bordo che si è reso conto subito di aver bisogno di un supporto ulteriore.Caricati sul velivolo altri due tecnici del Cnsas Valcellina dalla base di Claut il recupero è avvenuto calandosi con una corda, assicurando l'infortunato e riportandolo all'esterno con un. L'uomo è stato poi caricato a bordo con il verricello e consegnato al campo base all'ambulanza per i controlli di rito. Non ha riportato ferite né traumi ma presentava soltanto una