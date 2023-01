Cade in un dirupo sul Monte Quarin, salvato grazie a un sms "Flagme"

CORMONS - Cade in un dirupo di circa 20 metri mentre sta facendo una passeggiata sul monte Quarin. Un uomo di 60 anni è stato soccorso questo pomeriggio, martedì 17 gennaio, per le gravi ferite riportate in seguito alla caduta. Con lui c'erano alcune persone, che hanno subito contattato il Nue112. Ricevuta la richiesta di soccorso da uno degli escursionisti, gli operatori hanno inviato un messaggio sms «FlagMe» al telefono della persona che ha chiesto aiuto, individuando con estrema precisione il punto in cui si trovava l'uomo e indirizzando celermente i soccorsi.

Cliccando sul messaggio, infatti, si inviano le coordinate precise del punto in cui ci si trova; si tratta di un servizio di notevole utilità soprattutto in aree impervie e montane. Sul posto si sono portati l'ambulanza e l'elisoccorso: il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale di Udine. Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i volontari del Soccorso alpino.