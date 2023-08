Pordenone. Vanno a caccia lontano dai sentieri e uno dei due collassa dalla stanchezza: salvati dai soccorritori

PORDENONE - Due cacciatori in difficoltà sono stati recuperati dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco dopo essersi allontanati parecchio dai sentieri, in un luogo impervio. I due, originari della pedemontana pordenonese di 49 e 34 anni, erano al buio anche se dotati di torce, grazie alle quali sono stati poi avvistati dalla sponda opposta del Lago di Ravedis. Uno dei due era però totalmente spossato e non riusciva più a stare in piedi e proseguire per la stanchezza accumulata.

Dopo aver fissato il campo base sulle sponde del Lago accanto alla strada statale, i soccorritori hanno raggiunto il versante nord del Monte Rua su cui si trovavano i dispersi.

L'intervento di soccorso si è concluso poco prima della mezzanotte.