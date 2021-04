PRATA - Le canzoni con le dediche non sono mai passate di moda, ma nell'era digitale non viaggiano più solo sulle onde dei Mhz, bensì anche tramite la rete internet, come Radio Cosmo, l'emittente web (www.radiocosmo.it), che dal 1. febbraio viene diffusa da uno studio a Prata. Carmelo Nicastro, ex luogotenente dei carabinieri, ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, si infila le cuffie e si siede davanti al microfono per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati