Tocca i fili dell'alta tensione, autista folgorato: è grave

BUDOIA - L'autista di una betoniera è rimasto folgorato dopo aver inavvertitamente toccato con il braccio meccanico del suo mezzo pesante i fili dell'alta tensione. L'incidente sul lavoro è accaduto questa mattina a Budoia ( Pordenone), in una strada centrale. L'uomo, che inizialmente aveva perso i sensi, è stato soccorso dal personale sanitario giunto in ambulanza da Sacile e successivamente portato in elicottero a Udine con ustioni agli arti: è sempre rimasto cosciente, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pordenone, durante le operazioni di soccorso hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, in quanto sulla linea elettrica interessata era presente ancora tensione. Solo con l'intervento delle squadre Enel e dopo aver disalimentato la linea, è stato possibile spostare il mezzo coinvolto. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Sacile.