La passione dell'imprenditore Bruno Vivian: è l'uomo che cattura le api

di Daniela Pillon

CORDENONS - Lo chiamano l'uomo delle api, quasi un angelo che vola là dove si tratta di recuperare unofinito nei luoghi più disparati: il ramo di un albero o un camino sopra il tetto, ma, in qualche caso, anche in posti un po' più lugubri come il loculo di un cimitero o una cella mortuaria, proprio com'è successo poco tempo fa nel pordenonese.dove gestisce l'attività insieme ai figli, e, non si fa certo pregare. Nel tempo libero corre dove lo chiamano, sia privati che vigili del fuoco, dei quali è diventato un punto di riferimento, per recuperare uno sciame che si è allontanato e smarrito. E finchè l'ape regina non si muove, resta fermo in attesa. Nonostante i suoi 68 anni, l'entusiasmo per il magico mondo delle api è lo stesso che, fin da bambino, lo ha avvicinato a questi insetti operosi da cui è rimasto letteralmente stregato».