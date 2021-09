PORDENONE - «Andemo da Bruno alla Pace». Una frase storica, pordenonese come poche altre cose. Non si potrà più dire, purtroppo, perché Bruno Migotto non c'è più. È morto a 91 anni portandosi dietro una Pordenone un po' più triste di 24 ore fa. Era in ospedale, quasi per guardare per l'ultima volta il suo locale di via Montereale, luogo di ritrovo tradizionale chiamato e conosciuto come Quarta medica' per la frequentazione di primari,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati