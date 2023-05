SACILE (PORDENONE) - Un nuovo lutto ha colpito la società calcistica sacilese. Si è infatti spento all'estero, all'età di 80 anni, il sacilese Bruno Bosi, venuto a mancare nel paese che aveva scelto per la sua nuova vita, la Repubblica Domenicana. All'incirca una trentina di anni fa Bosi si era infatti trasferito nella cittadina di Sosuà come scelta di vita, dopo aver gestito per tanti anni, insieme alla sua prima moglie, l'edicola tabaccheria che si trova all'inizio di viale Trieste. Bosi era personaggio noto in città per il suo lavoro ma anche per la forte passione calcistica: è stato dirigente della Sacilese tra la fine degli anni 80 e i primi 90, accompagnatore della prima squadra nel periodo in cui i biancorossi andavano dal campionato Interregionale a quello di Eccellenza. La sua scomparsa segue di solo una settimana quella di un altro ex dirigente biancorosso del passato, Bruno Vicenzotto, presidente della società dall'annata calcistica 80/81, spentosi a San Giovanni di Livenza all'età di 85 anni.



Per un po' di tempo Bruno Bosi aveva invece vestito anche la casacca di arbitro, passione condivisa pure dal figlio Andrea, anche lui a lungo direttore di gara. Dal primo matrimonio aveva avuto anche una figlia femmina, Cristiana. Abbandonò Sacile una trentina d'anni fa, una vera e propria svolta «Stufo del troppo lavoro e dello stress che pativa qui», aveva confessato agli amici. Di quegli anni è anche la separazione dalla prima moglie.



Dopo aver venduto l'attività sacilese, Bosi aveva trovato il suo buen retiro nell'isola caraibica di Santo Domingo. Qui negli anni si era poi rifatto una vita, risposandosi ed avendo anche un'altra figlia, Sabrina. Era però sempre rimasto in contatto con gli amici di gioventù e non aveva mai perso la passione per il calcio: «Ci scrivevamo, mi chiedeva sempre i risultati della Sacilese», ricorda l'amica Assunta, che non esclude nel compianto un pizzico di comprensibile nostalgia.

Nel 2011 Bruno Bosi era dovuto rientrare in Italia per sottoporsi ad un importante intervento chirurgico che affrontò all'ospedale di Trieste, una delicata operazione al cuore dalla quale si era completamente ripreso. Bruno Bosi è venuto a mancare martedì a Sosuà, dove era tornato a vivere. I funerali hanno avuto luogo nella sua nuova patria, ma una messa in suffragio sarà celebrata anche nella sua terra natia, al duomo di San Nicolò a Sacile, domenica, alle 18.30. Lo ricordano i figli Andrea, Cristiana e Sabrina, il fratello Carlo e le nipoti Eleonora e Linda.

D.D.M.