Sbranato dai cani della cognata, l'Amstaff sotto sequestro

BRUGNERA (PORDENONE) - Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sacile dovranno fare luce sull'orribile morte di Avellino Corazza , 74 anni, di Brugnara, azzannato e ucciso da due cani di razza Amstaff nel cortile della casa della cognata, accanto alla sua abitazione. Non è escluso che il pubblico ministero Carmelo Barbaro - il magistrato di turno che venerdì ha avviato l'indagine sulla tragica morte dell'uomo - oggi disponga ulteriori accertamenti, dopo quelli già effettuati immediatamente dopo i fatti accaduti nella villetta di via Livenza a Brugnera.L'indagine dovrà capire, soprattutto, per quale motivo il settantaquattrenne è entrato nel giardino della cognata e del nipote. E perché i cani - che lo