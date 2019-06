Schianto in moto contro la Porsche: grave un 38enne di Pasiano

di Alberto Comisso

BRUGNERA - Violento scontro ieri mattina tra una moto e un'autovettura lungo l'ex strada provinciale 50 nel territorio di Tamai. Un centauro di 38 anni, residente a Pasiano di Pordenone, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Erano da poco passate le 12 quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Fontanafredda, intervenuti sul posto per i rilievi di legge insieme al personale del Nucleo Radiomobile di Sacile, moto e auto sono...