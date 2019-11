Rogo alla Lavas, tempo di indagini. Due milioni di danni e 12 dipendenti a rischio

di Alberto Comisso

BRUGNERA (PORDENONE) - «Ripartire dopo un incendio che ha distrutto tutto quello poteva distruggere , risparmiando soltanto gli uffici, è dura. Ma sono convinto che la famiglia Santarossa, che guida lada più di 20 anni, ce la farà. E tornerà ad essere più forte di prima». Lo afferma con convinzione il sindaco, che si è immediatamente messo a disposizione degli imprenditori di Santa Lucia di Piave, dopo il rogo che domenica notte ha cancellato il magazzino e la parte produttiva dell'azienda, specializzata nella realizzazione di infissi in alluminio. «Domani sottolinea il sindaco cercherò nuovamente di mettermi in contatto con loro. Voglio pensare, dal momento che siamo anche prossimi alle festività natalizie, che qualcuno, in possesso di un capannone sfitto, si sia già messo in contatto con Paolo e la figlia Veronica per offrire loro, momentaneamente, un punto d'appoggio dove poter ripartire».