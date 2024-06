BRUGNERA - Si cercano i testimoni oculari di un inquietante episodio avvenuto lunedì, 10 giugno, lungo via Ungaresca, a Brugnera. Una donna che stava portando a spasso il proprio cane è stata assalita da un altro cane che girava libero a bordo strada, senza nessun controllo. Si è avventato sul suo simile e a tra i due animali si è scatenata una violenta zuffa, che ha coinvolto anche la proprietaria del "quattro zampe" tenuto regolarmente al guinzaglio. In qualche modo la donna è riuscita a difendersi ed a far fuggire il cane aggressore, ma ha riportato delle lesioni che hanno richiesto le medicazioni del pronto soccorso. L'aggressione è avvenuta nei pressi del ristorante "Tinello", che si affaccia sulla rotonda della Sp 25. Una zona con poche case e campi d'erba ai due lati della strada dove far passeggiare agevolmente il proprio cane, in tutta tranquillità. Ma stavolta la "sgambata" quotidiana ha riservato una spiacevole sorpresa.

L'APPELLO

Nella pagina Facebook "Sei di Brugnera se", una giovane sacilese ha pubblicato l'accorato appello, rivolgendosi a chi fosse presente lunedì nei paraggi del "Tinello". «Un cane e la sua proprietaria sono stati aggrediti da un cane che scorrazzava libero per la zona. La signora non si ricorda come fosse fatto il cane, avremmo bisogno di qualche testimone che ci aiuti»,scrive la giovane nel denunciare l'accaduto, «Faccio anche un appello al proprietario del cane: prenditi la responsabilità delle azioni del tuo cane e fatti avanti, non è giusto quello che è successo e che nessuno si degni neanche di fare delle semplici scuse. Ringrazio fin da subito chi riuscirà ad aiutarci». Con il ricorso alle cure del pronto soccorso la signora aggredita avrebbe presentato anche una denuncia alle forze dell'ordine, però contro ignoti dal momento che l'animale sotto accusa probabilmente era un "vagabondo", oppure sfuggito alla sorveglianza del proprietario che non si è certo fatto avanti.

GLI INTERROGATIVI

«Non sappiamo se fosse un cane randagio, se fosse scappato o se il padrone fosse lì e abbia fatto finta di nulla - precisa la giovane autrice dell'appello -. Però la signora ha riferito che sembrava troppo ben curato per essere un randagio». Dovesse essere individuato il proprietario, rischia l'arresto fino a tre mesi, commutato in una pena pecuniaria per la violazione dell'articolo 672 del codice penale, che punisce la omessa custodia e il mal governo di animali, da applicare a chiunque lascia liberi, o non custodisca con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, oppure ne affida la custodia a persona inesperta. "Noi abitiamo lì vicino e spesso esco con mia figlia e la cagnolina per fare una passeggiata", ha scritto una residente della zona, commentando l'episodio in Facebook, «È proprio triste non sentirsi sicuri neanche in questo».