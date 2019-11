​Da Brugnera la tecnologia per costruire i razzi Virgin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRUGNERA (PORDENONE) - Dapartiranno alcune delle innovative macchine utensili a controllo numerico che saranno utilizzate per la costruzione deiche la società statunitense(nata nel 2017 all'interno del colosso Virgin) sta studiando per il prossimoA produrre le particolari macchine a controllo numerico (i centri di lavoro serviranno per tagliare, forare e compiere altre lavorazioni alcuni moduli del razzo LauncherOne) è la Multiax International Cnc Srl che ha sede a Brugnera. Una piccola impresa che rappresenta un'autentica eccellenza che cresce e consolida posizione nel settore avanzato dell'aerospaziale. Dopo un riposizionamento di successo post-crisi del legno-arredo, oggi la società di Brugnera fornisce marchi del calibro Psa Peugeot-Citroen, Donfeng Motors, Gruppo Safran, Hutchinson Aerospace e Goodrich-Utc Aerospace Systems. Tra i clienti più recenti proprio la Virgin Orbit.