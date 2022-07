PORDENONE - Il Comando Carabinieri Tutela patrimonio culturale ha restituito alla Colombia un contenitore fittile di epoca precolombiana della cultura Muisca del VI secolo. Il reperto è stato consegnato all’ambasciatrice della Colombia a Roma, Gloria Isabel Ramírez Ríos. Proveniva dalla Cordigliera Orientale ed è stato ritrovato in seguito a un controllo in un esercizio commerciale di settore di Pordenone.

Di fattura mesoamericana di epoca precolombiana, era stato sequestrato d’iniziativa dai militari dell’Arma per evitare che potesse essere ulteriormente ed illecitamente commercializzato, con l’eventualità che i successivi passaggi ne facessero perdere definitivamente le tracce. Non è raro che i militari del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale rinvengano nel corso di controlli ad esercizi antiquariali, fiere e case d’aste, manufatti storici appartenenti al patrimonio culturale di altri Stati, come quello mesomericano descritto. Si tratta di un commercio illegale il cui contrasto si è dotato di nuovi e più efficaci strumenti normativi a seguito della riforma del codice penale entrata in vigore il 23 marzo scorso che, nell’introdurre il Titolo VIII-bis del Codice penale rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, prevede e punisce espressamente la condotta di chi importa illecitamente beni culturali dall’estero.

Le risultanze emerse nel corso dell’indagine sono state condivise dalla Procura di Pordenone, grazie anche agli esperti del Museo delle Civiltà di Roma che hanno confermato sia la genuinità sia l’origine archeologica del manufatto sequestrato. L’operazione si è conclusa con la denuncia di due persone - la cui posizione è stata poi archiviata in quanto è emerso che non immaginavano che fosse un reperto archeologico - e l’assegnazione della brocca alle autorità colombiane competenti che, attivate dal Comando TPC attraverso l’Instituto Colombiano de Antroplogía e Historia (ICANH), l’avevano riconosciuta come bene appartenente al proprio patrimonio archeologico, rivendicandone la proprietà e la restituzione.

La riconsegna di preziosi reperti archeologici come quello descritto garantisce la ricomposizione dei percorsi storici e culturali del Paese centramericano e costituisce un’ulteriore prova della straordinaria collaborazione consolidatasi, nel corso degli anni, tra il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e le Autorità colombiane nello specifico settore della tutela del patrimonio culturale.