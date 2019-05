Gigantografia e sponsor per i “Braccio di ferro” friulani Ivano ed Elisabetta

di Michelangelo Scarabellotto

SACILE Avranno un motivo in più, i pluricampioni di “Braccio di ferro” Ivano Peruch e la compagna Elisabetta Canton, per ripetersi ai campionati italiani di Ancona: «Ripagare la “Grafica Crimax, ditta sacilese specializzata in pellicole certificate, per la fiducia accordataci nello sponsorizzare la nostra attività sportiva a livello nazionale e internazionale». «Accanto a questo importante aiuto, all’ingresso della mia abitazione di via strada per Fratta, fa bella mostra una mia gigantografia». Ivano ed Elisabetta sono caricati al massimo e stanno completando la preparazione in vista dell’appuntamento di Ancona «al quale ci presenteremo per la prima volta con la nuova divisa dello sponsor - afferma Peruch - con l’impegno di ripagare la fiducia, ma soprattutto con l’obiettivo di ripetere le prestazioni dello scorso anno (quattro medaglie d’oro) perché questo risultato, ovvero la vittoria o il secondo posto, vogliono dire la partecipazione alla prova mondiale che è in programma dal 30 ottobre al 3 novembre in Romania».

L’INFORTUNIO Ivano dovrà inoltre dimenticare la sfortuna, un infortunio al polso, che gli ha impedito di gareggiare ai campionati mondiali in Turchia. «Siamo pronti a dare battaglia ai nostri avversari - sottolineano Ivan Peruch pluricampione italiano nella categoria gran master + 100 ed Elisabetta Canton, categoria 70, 80 chilogrammi, pluricampioni italiani con due titoli ciascuno nel 2018 -. E questo ben sapendo che ogni anno che passa gli avversari sono sempre più numerosi. Una conferma di come il nostro sport sia sempre più praticato. Ma la cosa che dobbiamo tenere maggiormente presente è che troveremo concorrenti più forti».

LA PREPARAZIONE «Una preparazione che quest’anno abbiamo intensificato - aggiungono Ivano ed Elisabetta -, per essere subito pronti fin dai primi “scontri”. Infatti di anno in anno abbiamo sperimentato che sono questi i più difficili in quanto ti trovi davanti avversari nuovi, che spesso poi finiscono per essere delle vere e proprie sorprese. Ecco pertanto la necessità di partire subito con il “braccio” giusto per evitare proprio sorprese».

’APPUNTAMENTO Un appuntamento al quale Ivano guarda con particolare impegno in quanto «l’obiettivo - spiega il campione - non è tanto la conquista del titolo italiano, pur sempre meta di ogni protagonista, quanto assicurarmi la qualificazione al Campionato mondiale in Romania, che lo scorso anno ho seguito dal parquet a causa di un infortunio al polso. Ma anche per cancellare le due squalifiche che continuo a ritenere ingiustificate, quando avevo la vittoria in tasca. Una eliminazione che non ho mai digerito e che mi è stata ancora di più di stimolo a fare in modo di non trascurare nulla nella preparazione che ho condotto con Elisabetta a ritmi intensi, senza tralasciare alcun particolare, curando ogni movimento soprattutto per evitare di ricadere in errori che i giudici hanno sanzionato in modo drastico».

Per quanto riguarda Elisabetta, che quest’anno è al suo secondo mondiale, l’impegno è di migliorare l’ottavo posto sia nel braccio destro che nel sinistro, ottenuti all’esordio. «Sono pronta» - dice, anticipando che ad Ancona gareggerà con l’obiettivo Romani. «Anche se - ammette - il compito non è facile in quanto ogni anno, soprattutto in campo femminile, ci sono sorprese dato che questo sport si sta diffondendo soprattutto nel Veneto, Lombardia ma un po’ in tutta Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA