PORDENONE - Il nuovo stadio del Pordenone è un'altra cosa, anche se la buona notizia riguarda proprio quella che fu (fino alla promozione in Serie B) la casa dei Ramarri, cioè il Bottecchia. Il velodromo storico di Pordenone, infatti, ha vinto 2,5 milioni di euro. E ne guadagnerà tutto il quartiere, perché oltre ai lavori che interesseranno l'impianto sportivo si potrà costruire anche una palestra tra il Bottecchia stesso e l'Agosti, l'impianto dedicato all'atletica leggera.

IL FINANZIAMENTO

Il sindaco Alessandro Ciriani ha comunicato ieri mattina la buona riuscita dell'operazione. In totale in città arriveranno 2,5 milioni di euro per lo stadio Bottecchia e in generale per la riqualificazione sportiva dell'area. Il finanziamento sarà suddiviso in due parti: la prima dedicata solamente al velodromo e al suo futuro; la seconda invece legata alla realizzazione di un nuovo stabile tra lo stadio e l'Agosti. Al primo capitolo sarà dedicato complessivamente un milione di euro, che sarà utilizzabile per le manutenzioni. Si potrà scegliere qualsiasi intervento, dalla copertura alla pista, dall'impianto idraulico agli spogliatoi, fino all'illuminazione dello stadio. Al secondo capitolo, invece, andranno 1,5 milioni di euro. Il Comune vuole realizzare una palestra al servizio dei giovani del quartiere, che comprende anche le aree non semplicissime che ruotano attorno a via San Vito e a largo Cervignano. La zona al momento è sprovvista di un servizio di questo tipo e il bando in questione conteneva anche un capitolo dedicato a iniziative di carattere sociale.

Quanto ai tempi dell'operazione, dovranno necessariamente essere stretti, dal momento che per com'è stato costruito, il bando prevede l'appalto da terminare entro il prossimo anno e l'ultimazione dei lavori entro il mese di marzo del 2026. La tabella di marcia sarà quindi serrata.

I COMMENTI

«Attraverso questo finanziamento - ha detto il sindaco - realizzeremo una palestrina polifunzionale per le attività sportive polivalenti, il cui costo è di 1,5 milioni di euro, che sorgerà all'interno dell'area del velodromo Ottavio Bottecchia e della pista di atletica. Oltre a questa struttura, procederemo con la manutenzione dello stesso velodromo, per una spesa di un milione di euro. Questo significa che potremo restituire bellezza e funzionalità ad un impianto sportivo storico a cui tutti i pordenonesi sono legati e consentire al gestore di realizzare un programma di ampliamento delle già numerose attività ciclistiche e cicloturistiche. Inoltre la palestrina sarà un luogo dove poter sviluppare iniziative a favore della zona urbana di Largo Cervignano, via San Vito e delle aree limitrofe, area in cui le attività sociali scontavano l'assenza di un punto di incontro legato allo sport e alle attività ricreative per i cittadini di tutte le età, ma soprattutto per i giovani». Aggiunge l'assessore allo sport Walter De Bortoli: «Ancora una volta, assieme al sindaco Ciriani, abbiamo intercettato un bando che ci ha permesso di aggiudicarci un importante finanziamento. Avevamo a cuore il quartiere Rorai-Cappuccini in cui era una necessaria una palestra e con grande soddisfazione potremo realizzarla. Inoltre potremo eseguire lavori di riqualificazione al velodromo Bottecchia, rinnovando la tribuna centrale, i servizi igienici, di ristoro e di pompaggio dell'acqua». Chiosa l'assessore ai lavori pubblici e agli impianti sportivi Andrea Cabibbo: «L'ammissione a questo bando sottolinea un grande lavoro da parte degli uffici del Comune di Pordenone, che hanno collezionato una serie di ammissioni non scontate nell'ambito dell'edilizia sportiva, culturale e sociale. Siamo orgogliosi di questo lavoro».