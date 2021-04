AZZANO DECIMO (PORDENONE) - L'azzanese Sara Lovisa, 38 anni, ricercatrice, laureata in Biotecnologie mediche all'Università di Padova, con un PhD in Scienze e tecnologie cliniche all'Università di Udine, ha ricevuto una borsa di studio di un milione di euro suddivisa in 5 anni, dall'Airc Italian association for cancer research, per intraprendere una ricerca start-up indipendente sui meccanismi di plasticità cellulare che interfacciano...

