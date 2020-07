PORDENONE - È senz’altro un gradito ritorno, per gli appassionati di fotografia e degli scorci più suggestivi del territorio (ma anche deli aspetti più semplici della vita quotidiana), quello di #Borghiclic, il concorso fotografico dei borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia. Sino al 31 ottobre, fotografi e appassionati potranno sfidarsi a colpi di clic, immortalando i 13 borghi friulani che appartengono al prestigioso club nazionale della bellezza: le foto premiate verranno stampate ed esposte in una mostra che diventerà itinerante tra le varie località.



I PREMI

Anche per questa sesta edizione sono state previste quattro categorie di premi. Quello della giuria artistica comprende le sezioni “Uno sguardo sul borgo”, dedicata a paesaggi, scorci, monumenti, architetture; “Eventi e vita nel borgo”, per cogliere la quotidianità nel borgo e le principali manifestazioni; “Il borgo, in particolare”, per catturare dettagli curiosi e caratteristici dei singoli borghi. Ci sono poi la sezione Instagram, organizzata in collaborazione con IgersFVG, per la quale i premi sono stati aumentati nel loro ammontare; l’originale sezione del Premio dei Sindaci e quella, sempre combattuta a colpi di like, del concorso social su Facebook. «Quest’anno – sottolinea Markus Maurmair, sindaco di Valvasone Arzene e coordinatore regionale del club – abbiamo scelto di aggiungere un sottotitolo al nostro concorso, che è il nostro slogan e la nostra dichiarazione programmatica. La sesta edizione, infatti – prosegue Maurmair – sarà dedicata alla “Bellezza a due passi da casa”: un vero e proprio invito alla scoperta, o alla riscoperta, di borghi straordinari, che, in questa estate influenzata dal Covid, all’insegna del turismo di prossimità, possono e devono diventare i veri protagonisti del turismo in Friuli Venezia Giulia».

I LUOGHI

«Il concorso fotografico – continua Maurmair - diventa quindi un intreccio di itinerari che, con la fotocamera o lo smartphone, permettono di attraversare e conoscere gran parte della nostra regione, toccando ben tre siti Unesco. Dalla montagna dolomitica di Sappada ai contrafforti prealpini di Venzone; dalle dolci colline di Fagagna al piccolo distretto della bellezza concentrato in pochi chilometri tra Palmanova, Clauiano, Strassoldo e Gradisca d’Isonzo; via via fino ai borghi della destra Tagliamento, che annoverano in pianura Valvasone, Cordovado e Sesto al Reghena, e, sulla pedemontana, Polcenigo, Poffabro e Toppo».

A questo proposito – conclude infine il coordinatore del concorso – «nei prossimi giorni sveleremo un piccolo gioco che consentirà, a chi visita i borghi della nostra rete, di portarsi a casa un ricordo di questo piccolo tour nella bellezza».