Gli storici magazzini Boranga compiono cento anni... e chiudono per sempre i battenti

di Susanna Salvador

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE Non c'è famiglia pordenonese che almeno una volta nella vita non sia entrata in quel grandeche si affacciava su viale Martelli, le cui vetrine riempivano anche la galleria e via Roma. Cinque piani stracolmi didove si potevano trovare anche. Iavevano aperto nel 1919, portando una ventata cittadina in un piccolo centro che stava piano piano crescendo. E un secolo dopo abbassano le serrande. Per sempre. Con la chiusura di Boranga se ne va un pezzo di storia pordenonese che sarà impossibile sostituire. La decisione di investire in un negozio di abbigliamento risale a dopo Caporetto. La famiglia scelse una palazzina in viale Martelli, di fronte a dove, una cinquantina di anni dopo, costruì il palazzo a cinque piani. «Rientrata a Pordenone dopo la fuga come profughi a Busto Arsizio - racconta Mario Boranga, titolare con il fratello Andrea del