PORDENONE - È l'ennesima ripercussione del boom innescato dal bonus 100 per cento. Ma questa volta tocca un tema importante, che è pubblico e non privato. Quindi a cascata è di tutti. A causa dell'impennata di lavoro dovuta agli sgravi, infatti, gli Enti locali non trovano più manutentori. Si parla di artigiani, lattonieri, tecnici, esperti del settore. E anche un'operazione banale diventa un'odissea, con il rischio che si rinviino nel tempo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati