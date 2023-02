Legno arredo, in Fvg arriva il bonus per imprese e dipendenti. Come richiederlo

Ogni lavoratore delle aziende artigiane del settore legno arredo di Confartigianato Fvg e Cna Fvg potrà ricevere un. Benefici anche per le aziende del settore che contribuiscono regolarmente al Fondo regionale di categoria: una tantum di 300 euro per le imprese fino a tre dipendenti e 500 per quelle da 4 in su. È il contenuto dell'accordo che Confartigianato Fvg e Cna Fvg hanno sottoscritto con i sindacati Fvg Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil. L'accordo ha messo a disposizione 400mila euro complessivamente.. L'importo sarà erogato dall'Ebiart entro 60 giorni dalla ricezione. Questo intervento dimostra che se le situazioni, anche quelle complesse, sono gestite entro la bilateralità, si trova una soluzione razionale e di buon senso, che porta beneficio alle imprese e ai dipendenti.