Bonus energia, dal Comune 60 mila euro per aiutare le aziende

PASIANO - Sono 25 le istanze pervenute al Comune, in risposta al bando emanato il 17 novembre scorso, per la concessione di contributi straordinari alle imprese con volume d'affari inferiore agli 800mila euro. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di contrastare i disagi creati dalla pandemia e dal caro bollette, due pesi che, nel giro di due anni, hanno messo in crisi tante piccole realtà imprenditoriali. Le 25 domande sono arrivate entro la scadenza del 20 dicembre, di queste 23 risultano essere regolari, mentre due sono prive dei requisiti richiesti dal bando (aumento della spesa energetica), sia della firma prodotta ai sensi dell'articolo 4 dello stesso bando, quindi non risultano regolarizzabili. Nel sito web istituzionale è stato pubblicato l'elenco provvisorio dei soggetti beneficiari, le microimprese, attive in vari settori, imprese individuali e liberi professionisti: Andrea Viotto; Ricci & Capricci di Viera Barbara; Canton Bortolin & C. snc; Caffè Carioca di Piccolo Paola & C.; Macelleria F.lli Murador di Bianchin Manuel & C. snc; Dora Silvestrin; Gian Antonio Casagrande, Lignum Venetia srl, Luchair di Luca Bincoletto, Roberta Bottos, Ideal Due snc, Marzio Gerolin, Giuliana Regina De Marchi, Marui snc di Marson Girolamo & C., Artecapelli di Sabrina Del Fabbro, Atelier Rorato di Oscar Roraro, Ristorante da Giorgio sas di Bidoia Vittorino & C., Falegnameria Battiston Emio Valter & C.; Mevs Edda Girardi, Gianluca Toldo, Emanuela Callegher, Manuela Zangrando, Da Eligio dei F.lli Garbin & C..



Inoltre, in un secondo elenco separato, sono stati ammessi Luca Piccinin, geometra libero professionista, e Guido Trevisiol, anch'egli geometra.Hanno potuto richiedere il contributo anche le piccolissime imprese che avevano già ricevuto sostegni economici da parte di un ente pubblico per più di cinquemila euro, per far fronte alle difficoltà create dalla pandemia da Covid-19.I soggetti a cui è indirizzato il provvedimento sono le piccole attività economiche locali attive alla data di pubblicazione del bando, con punto vendita o sede operativa nel Comune di Pasiano di Pordenone, aventi un volume d'affari inferiore agli 800mila euro annui. I requisiti per accedere al contributo sono, innanzitutto, aver subito una contrazione del fatturato, nel 2020 o nel 2021, maggiore del 10% rispetto al 2019; poi, un aumento dei costi energetici nei primi otto mesi del 2022 maggiori del 20% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il provvedimento arriva dopo l'intervento sulla Tari dei mesi scorsi, per mettere risorse a disposizione di chi, dopo i danni subiti con il Covid-19, si trova nuovamente in difficoltà a causa dell'aumento dei costi energetici.