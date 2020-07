PORDENONE Come anticipato nei giorni scorsi, la giunta ha stanziato 200 mila euro per aiutare il commercio tramite contributi ai proprietari dei negozi rimasti chiusi durante il lockdown. E per concretizzare l'operazione, oggi dalle 8.30 scatta il click day per ottenere i rimborsi destinati ai proprietari di negozi rimasti chiusi durante il lockdown. Per aiutare il commercio, infatti, il Comune concede un bonus forfettario ai proprietari che diminuiscono per almeno il 20 per cento e per almeno tre mesi il canone di locazione dei negozi di vicinato, pubblici esercizi e attività artigianali (acconciatori, estetisti, tatuaggio e piercing).



LE MODALITÀ

I contributi vengono conferiti in questo modo: mille euro per le attività dell'ipercentro e 500 euro per quelle fuori dallo stesso perimetro. In caso di riduzione dell'affitto per almeno un anno i contributi salgono rispettivamente a 1.500 e 750 euro. Le due misure non sono cumulative. Escluse dai benefit le attività che per legge potevano rimanere aperte nel corso della serrata generale, come per esempio gli alimentari. I fondi vengono assegnati a tutte le istanze valide che perverranno, in ordine cronologico di arrivo e fino a esaurimento del plafond, pari a 200mila euro. Una quota del budget è riservata ai tre pubblici esercizi che il Comune ospita nei propri immobili.



Si può presentare domanda esclusivamente online su comune.pordenone.it fino alle 12 di giovedì 20 agosto. Per informazioni sono a disposizione i seguenti funzionari comunali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il lunedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17.30: Stefania Scarabattola, telefono 0434-392454, Giulia Pelosi, telefono 0434-392454, Silvana Moro, telefono 0434-392552, Stefania Cavasino, telefono 0434-39224.



ESERCIZI PUBBLICI

Semaforo verde, su proposta dell'assessore al commercio Emanuele Loperfido anche alla licenza al ristorante giapponese di qualità «Banshi», in viale Marconi. Il locale era già insediato nello stabile dell'ex Nifty, ma solo per l'asporto e le consegne a domicilio. Ora c'è il via libera per l'apertura al pubblico del ristorante vero e proprio. La nuova attività dà lavoro a 20 persone. I titolari del Banshi, si legge nella delibera, «hanno cercato un confronto con i condòmini e stanno dimostrando di avere interesse a una gestione in sintonia con l'ambiente in cui si è inserito, puntando su qualità e professionalità». Valutata positivamente anche «la centralizzazione della produzione e stoccaggio dei beni. Il pesce, infatti, quale ingrediente protagonista della cucina, viene lavorato e trasformato da una società partner specializzata nel commercio e nella trasformazione di prodotti ittici. Questo nuovo modo di concepire la ristorazione evita sprechi, controlla i costi e riduce le problematiche legate alla catena del freddo. Nella stessa ottica si pone la scelta di materiale per asporto biodegradabile e compostabile, la fornitura di vasi in vetro, l'utilizzo di prodotti per la sanificazione naturali ed ecocompatibili».



MANUTENZIONI

Su proposta dell'assessore a Lavori pubblici e Sport, Walter De Bortoli, la giunta ha approvato i progetti definitivi-esecutivi per interventi di manutenzione al Palamarmi e al De Marchi. I lavori, al via a settembre, riguardano l'adeguamento alle normative antincendio. Dureranno circa due mesi, senza compromettere la fruizione dei due impianti. L'investimento complessivo è di 170 mila euro. «Continua l'opera di questa amministrazione di riqualificazione del patrimonio comunale commenta De Bortoli - con interventi di messa in sicurezza, adeguamento e funzionalità di importanti strutture sportive». Approvato anche il progetto definitivo esecutivo per il rifacimento delle facciate del teatro comunale Verdi, pari a 70 mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA