Palazzi vecchi e fragili: bonus per chi li abbatte

di Marco Agrusti

PORDENONE - La fase uno, quella affidata agli esperti della facoltà d'ingegneria dell'università di Padova aveva fornito la diagnosi. La fase due è la terapia. Il Comune, usando lo strumento della variante urbanistica, darà un seguito a un rapporto allarmante, che sanciva come il 70 per cento degli edifici (soprattutto in centro) sia realizzato in muratura semplice. E nel caso di un sisma di forte intensità i danni riguarderebbero praticamente il 100 per cento degli stabili. Per questo è stato...