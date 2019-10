​Bollette dell'acqua arretrate: arriva ​la mazzata per diecimila utenti

di Emanuele Minca

CASARSA (PORDENONE) - Per tantesi tratta di una, ma dagettano acqua sul fuoco: la società che gestisce il sistema idrico integrato anche per una fetta del Friuli occidentale, sta provvedendo a spedireper pagare glisparsi tra Casarsa, Fiume Veneto, Sesto al Reghena e Zoppola. Il pagamento può essere effettuato un un'unica soluzione, ma anche in tre, fino al 2021. La novità è apparsa in questi giorni sul sito web di Lta in cui si comunica a parte degli utenti, che Lta «dopo aver avviato nel corso del 2018 la fatturazione degli anni dal 2018 in poi, come da pianificazione aziendale, sta provvedendo a inviare sino ai primi giorni di novembre, la fattura che conclude in via definitiva il processo di passaggio della gestione, riguardante i servizi forniti nel periodo 2015-2016-2017». Il termine di pagamento della bolletta è il 30 dicembre.