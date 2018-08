Ecco il covo dei ladri che hanno razziato le abitazioni vicino alle cave

di Paola Treppo

CANEVA (Pordenone) - I carabinieri della stazione di Caneva e del Nucleo operativo e Radiomobile di Sacile, a seguito della segnalazione di un cittadino, hanno individuato unall’interno di unacoperta da una fitta vegetazione in via Pedemontana, vicino alle cave, nella parte alta diI militari ritengono che il luogo, isolato, sia stato utilizzato come base di partenza da alcuni malviventi che, nel corso del mese di giugno, hannoproprio a Stevenà. All’interno del bivacco sono stati repertati elementi ritenuti interessanti dagli investigatori per l’identificazione delle persone lo usavano come rifugio; sono stati ritrovati alcuni abiti rubati nelle abitazioni della zona.