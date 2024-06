PORDENONE - Il bando, considerato il ritmo con il quale il Comune innova e assiste il mondo del commercio locale, si può quasi definire “vecchio”. Inteso come superato, passato in giudicato. Ma è stato un passaggio importante, perché grazie alle possibilità che offriva, molti commercianti del capoluogo hanno ricevuto bei soldi. C’è chi ha rimodellato gli spazi interni e chi ha guadagnato una classe energetica. Decine di migliaia di euro a testa, in molti casi. Ma in una fattispecie le cose non sono andate come si pensava. È il caso dello “Steam” di via Mazzini, la bisteccheria oggi chiusa i cui titolari sono costretti a tornare una buona fetta del contributo ricevuto a suo tempo dal Comune. E in mezzo pesa una compravendita andata per le lunghe.



COS’È SUCCESSO

A disposizione, inizialmente, c’erano quasi 3,5 milioni di euro. Tanta carne al fuoco, per restare in tema. A correre per avere una fetta di quella torta, a dicembre 2019 era stata anche la ditta “Steam Srls”, a capo dell’omonimo ristorante di via Mazzini. Nel dettaglio, la liquidazione del contributo era stata di poco superiore ai 24mila euro, per la precisione ci si era fermati a quota 24.516. Ai sensi del bando, la ditta beneficiaria era tenuta a mantenere i requisiti oggettivi e soggettivi, nonché la stabilità dell’intervento, per i cinque anni successivi alla data dell’ultima fattura. Quindi fino al 2026, dal momento che il documento contabile era del 2021. Ma nel 2023 qualcosa si è bloccato: «Non essendo pervenuta nei termini la dichiarazione per l’anno 2023 - si legge nel documento del Municipio - l’ufficio in data 6 ottobre 2023 ha disposto un sopralluogo in via Giuseppe Mazzini, eseguito il 10 ottobre scorso e dal quale è risultato quanto segue: il ristorante è chiuso da mesi e sulla porta d’ingresso c’è un cartello sbiadito con su scritto chiuso per ferie, senza nessuna data. Gli arredi all’interno sono presenti ma all’esterno c’è una totale incuria e si denota che lo spazio non ospita gente da parecchio tempo». La ditta, allora, ha trasmesso la dichiarazione di stabilità, priva però dell’attestazione circa la “assenza di debiti liquidi ed esigibili verso il Comune di Pordenone, o verso istituto o azienda da esso dipendenti” e di quella relativa alla “regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali”.



L’INGHIPPO

Il Comune, allora, ha chiesto chiarimenti. La Steam ha dichiarato che entro la fine dell’anno 2023 sarebbe pervenuta a compravendita dell’azienda, in esito alla quale l’acquirente avrebbe chiesto il subentro nel contributo. Poco dopo, però, i proprietari hanno comunicato all’ente lo slittamento dei termini della compravendita a febbraio di quest’anno. Si arriva quindi alla fine del gennaio scorso, quando la ditta Steam comunica un altro aggiornamento: spiega ad esempio di non aver più riaperto l’attività dall’estate del 2023, ma illustra anche le complicazioni della compravendita, chiedendo un lasso di tempo di altri dieci giorni. Ad un controllo del 5 giugno, però, non risultavano significativi cambiamenti dello stato di fatto. E allora si arriva alla conclusione della storia: il Comune, infatti, ora chiede alla ditta Steam di tornare tre quinti del contributo concesso alla fine del 2019 in base al bando delle periferie. E questo «a causa dell’interruzione del vincolo quinquennale di stabilità dopo due anni dal termine dell’intervento». Nel dettaglio, i titolari del locale che si sta cercando di cedere come già accennato, dovranno tornare al Comune di Pordenone qualcosa come 14.700 euro a fronte dei 24.500 ottenuti a suo tempo. Nel frattempo il ristorante di via Mazzini rimane ancora chiuso in attesa di una svolta almeno dal punto di vista della proprietà.