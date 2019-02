Il caso della mail inviata per errore alla biologa palermitana rifiutata dal Cro di Aviano continua a tener banco, stavolta a intervenire con un tweet è il ministro della Salute Giulia Grillo: «Nell'Italia del 2019 è impensabile che in un ospedale del nostro #SSN possa esserci spazio a sarcasmo su meridionali o discriminazioni. Ho scritto al Direttore generale del CRO di Aviano, perché la vicenda della giovane ricercatrice Erminia Muscolino non sia sottovalutata».

