Bimbo di tre anni esce di casa e scompare, frenetiche ricerche a Vajont: mobilitati volontari, pompieri e protezione civile

VAJONT (Pordenone) - E' allarme per un bambino di tre anni, di, che è uscito di casa nella tarda serata di oggi senza che se ne accorgessero i parenti e di cui si sono perse le tracce. La mamma stava preparando lae non lo ha più visto.Immediata la mobilitazione dei soccorritori: lo stanno cercando i carabinieri della stazione di Maniago, i volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco del locale distaccamento e del comando provinciale di Pordenone. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda, ma si tratterebbe del piccolo di una famiglia albanese. Il bambino avrebbe una lieve disabilità.Il caso è stato rilanciato stasera anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai3