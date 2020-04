Bimbo di tre anni esce di casa e scompare, ricerche nella notte: ritrovato dopo 3 ore

VAJONT (Pordenone) - Lieto fine per un bambino di tre anni, di Vajont (Pordenone), che era uscito di casa nella tarda serata di oggi senza che se ne accorgessero i genitori e di cui si sono perse le tracce. La mamma stava preparando la cena e non lo ha più visto.



E' stato ritrovato verso le 22.30 da due cittadini-volontari che lo cercavano da tre ore, era non lontano da casa: il piccolo, un po' infreddolito, è vivo e sta bene.



LA VICENDA

Immediata era stata la mobilitazione dei soccorritori: lo hanno cercato i carabinieri della stazione di Maniago, i volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco del locale distaccamento e del comando provinciale di Pordenone con l'aiuto di un cane molecolare.



Con le mascherine e le torce decine di abitanti hanno iniziato dalle 19.30 a perlustrare ogni angolo del territorio, spingendosi fino al greto del Cellina.







Il caso era stato rilanciato stasera - 22 aprile - anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai3

