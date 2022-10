PORDENONE - Un bambino di tre è stato accolto all'ospedale di Udine in gravi condizioni per le conseguenze di una caduta dalla bicicletta della madre. È successo ieri pomeriggio, verso le 16, davanti alla Questura di Pordenone. Il piccolo indossava il caschetto ed era regolarmente assicurato al seggiolino montato sulla bicicletta della mamma. Nonostante la protezione, quando ha battuto la testa ha perso conoscenza. Dopo le valutazioni del personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, il bambino è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elisoccorso. Ha riportato un trauma cranico e al momento i medici si sono riservati la prognosi.

I SOCCORSI

Sulle circostanze dell'incidente - ricondotto a una caduta accidentale - sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Squadra Volante di Pordenone. Sono stati loro, ieri pomeriggio, a notare la mamma che disperata stringeva tra le braccia il suo bambino all'altezza del civico 20 di via Colonna. Aveva già chiamato il Numero unico di emergenza, il 112. e stata aspettando l'arrivo del personale sanitario. Piangeva. E il piccolo, dopo aver sbattuto violentemente la testa, ed era svenuto. I poliziotti le sono stati accanto fino all'arrivo dell'ambulanza, confortandola e portando i primi soccorsi. Il personale sanitario si è preso cura del piccolo, che nel frattempo ha ripreso conoscenza e sembrava reagire positivamente. Una volta accolto in pronto soccorso a Pordenone e sottoposto ad accertamenti più approfonditi, è emersa la necessità di trasferirlo al Santa Maria della Misericordia di Udine in via precauzionale. Il trauma cranico riportato, infatti, è importante. Il piccolo paziente è stato pertanto stabilizzato e poi affidato all'équipe dell'elisoccorso. Il velivolo è atterrato in Comina nel tardo pomeriggio, per poi ripartire alla volta di Udine.

L'INCIDENTE

La mamma e il bimbo risiedono a Cordenons. La donna aveva deciso di portare il figlio a fare un giro in bicicletta, vista il tiepido pomeriggio di sole e le tante iniziative organizzate in centro a Pordenone. È caduta accidentalmente mentre percorreva la pista ciclabile che collega il centro cittadino al parco di San Valentino, nel tratto dove c'è una breve discesa. Non ci sono testimoni dell'incidente in bicicletta. Gli unici ad accorgersi della mamma a terra con il suo bambino sono stati i poliziotti. La testimonianza della donna deve essere ancora raccolta. Sarà lei a fare chiarezza e a spiegare perché ha perso il controllo della bicicletta. Al momento sembrano escluse responsabilità da parte di terzi.