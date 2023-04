VITO D'ASIO - C'è un piccolo giallo attorno alla morte di Stefano Strizzolo, il biker di 28 anni, di Castions di Strada (Udine), che aveva perso la vita alla vigilia di Pasqua dello scorso anno. Era il pomeriggio del 16 aprile quando è rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato a Vito d'Asio. Secondo le ricostruzioni di allora, il giovane stava affrontando, in discesa, la strada provinciale numero 1 della Val d'Arzino, più o meno all'altezza di Anduins, quando è sbalzato dalla sella della propria moto, volando oltre il guardrail nella scarpata che costeggia la strada. I soccorritori avevano stimato una caduta di circa quattro metri, mentre la sua motocicletta era rimasta sulla sede stradale. Le condizioni del giovane erano apparse subito disperate: era stato trasportato, a bordo dell'elicottero dell'elisoccorso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è morto poco dopo l'arrivo.



LA DINAMICA

A distanza di un anno esatto, i famigliari hanno appreso alcuni particolari che farebbero ipotizzare una dinamica diversa. Per questa ragione, la sorella Elena, a nome di tutti i congiunti, ha lanciato un appello, tramite i social, per cercare di individuare eventuali testimoni oculari che possano fornire conferme. «Io e i miei genitori non ci diamo pace - ha fatto sapere la giovane - perché, a distanza di diversi mesi dall'incidente, abbiamo saputo che mio fratello ha inizialmente impattato contro il guardrail, effettuando la curva su un tornante, in un punto più a monte, e soltanto dopo 30 metri più a valle, ha impattato in un secondo punto. dinamica totalmente diversa rispetto a quella che ci era stata fornita inizialmente: ci era stato riferito che aveva sbattuto in un solo punto, e non invece anche in un momento precedente, sempre contro il guardrail, sulla medesima curva insidiosa».



L'APPELLO

«Quindi facciamo un urgente appello alla persona che quel giorno era a bordo di un Audi A3 grigia - segnalata da altri biker presenti in zona - che era appena stata sorpassata dalla moto di mio fratello, una frazione di secondo prima dell'incidente - si conclude il post della sorella sui social network -, e che, quindi, è l'unico testimone che può aver visto la dinamica, cioè cosa può essere successo nel primo impatto. Vogliamo capire se Stefano abbia perso il controllo della moto, se possa aver avuto un malore, se non sia riuscito a frenare o cosa altro possa essere accaduto». Non si tratta, dunque, di cercare eventuali responsabilità - escluse, all'epoca, dagli investigatori che avevano effettuato i rilievi dell'incidente -, ma di fornire alla famiglia gli elementi per poter finalmente sapere cosa sia successo in quei frangenti, subito dopo quel sorpasso in discesa da cui poi è scaturita la fatale uscita di strada.