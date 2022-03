Benzina e gasolio ormai registrano aumenti quasi quotidiani. Nell'ultima settimana il prezzo è salito di dieci centesimi al giorno. Il gasolio ha ormai superato abbondantemente la soglia dei due euro e ha sorpassato la benzina. Nei distributori si sta già registrando una flessione delle vendite: il carburante erogato registra nelle ultime due settimane un calo che galoppa verso il 30 per cento. Con la conseguenza immediata che penalizza i gestori: in diversi iniziano ad avere problemi con la liquidità, tanto che i rifornimenti vengono razionati per poter pagare in anticipo le autocisterne. E non è mancato qualche caso in cui l'autocisterna non ha scaricato ed è dovuta tornare indietro per l'impossibilità di pagare. I super-aumenti del carburante stanno innescando una catena che - se non si fermerà la rincorsa degli aumenti, come denuncia preoccupata la categoria dei benzinai - potrebbe portare presto anche alle prime chiusure.

PREZZI VERSO L'ALTO

A ieri erano ancora pochissimi i distributori in cui il prezzo del carburante non era salito oltre i due euro. Nelle tabelle che pubblichiamo a fianco (ricavate dal sito della Regione Fvg che si può consultare per l'aggiornamento) le quotazioni sono relative a giovedì scorso. Per questo i prezzi potrebbero essere già variati e potrebbero non tenere conto degli aumenti sopravvenuti nelle ultime 48 ore (soprattutto dell'incremento della giornata di ieri) vista la velocità della dinamica dei prezzi. C'è poi da tenere presente che vi è una differenza di circa 20 centesimi al litro tra il self-service e il servito, cioé quando è l'addetto a fare il pieno.

Gli aumenti stanno omogeneizzando il settore anche la differenza che fino a qualche tempo fa poteva esserci tra le pompe dei marchi multinazionali e i cosiddetti distributori no-logo si starebbe assottigliando. Una situazione che mette in difficoltà in primo luogo proprio i gestori delle aree di servizio. Per i quali il compenso resta assolutamente invariato con gli aumenti. «La situazione - spiega Claudio Favaro, titolare di un impianto e rappresentate della categoria dei benzinai di Confcommercio Pordenone - sta diventando drammatica. Quello che a noi resta è sempre lo stesso. Sono 3,05 centesimi lordi al litro. Quelli erano, ormai con contratti firmati anni fa, e quelli restano. Si può salire a 4 centesimi lordi al litro nel caso in cui ci sia il servito. Ma ormai quasi tutti i clienti fanno da soli, il servito non sale sopra il 10 per cento del totale. Questi aumenti continua e spropositati stanno creando già forti disagi per tutti. La quantità di carburante erogata è calata del 25-30%, si fa meno benzina e chi non deve usare l'auto per necessità la tiene ferma. E ce ne stiamo accorgendo».

Una flessione che, a cascata, si ripercuote anche negli stessi gestori. «Sempre più spesso i gestori - aggiunge il rappresentate di categoria - riducono le quantità che scaricano dalle autocisterne. È anche un problema di liquidità. Siccome dobbiamo pagare i rifornimenti sempre in anticipo c'è anche chi ormai fa fatica a provvedere ai pagamenti proprio perché si riduce la liquidità. È anche successo - Favaro confessa di non aver mesi visto in tanti di servizio situazioni simili - che un collega ha dovuto rimandare indietro un'autobotte e alcuni di noi ci siamo divisi il carico per evitare che tornasse indietro piena». La preoccupazione anche nel settore è tanta. «Quando le dico che è drammatica, è perché è davvero così», allarga le braccia il benzinaio. Che spera in uno stop degli aumenti. «Altrimenti - non ha dubbi - nel giro di qualche settimane ci sarà più di qualcuno che deciderà di chiudere l'attività. Già l'emergenza Covid ci aveva messo a dura prova, la guerra per l'economia è decisamente peggio».