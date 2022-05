SPILIMBERGO - Onorare le proprie origini e constatare con i propri occhi, e con il proprio cuore, che quell'Istituto, dove da cento anni nel paese originario di suo nonno si formano mosaicisti, è davvero un'eccellenza: queste le motivazioni che hanno spinto David Zavagno a lasciare la sua città negli Stati Uniti e a raggiungere Spilimbergo. Accompagnato dalla moglie Denise ha visitato la Scuola Mosaicisti del Friuli. Il suo arrivo era atteso, preceduto da una fitta corrispondenza nella quale aveva espresso la volontà di partire da Cleveland, in Ohio, per unirsi ai festeggiamenti che in questo particolare anno celebrano la Scuola, conosciuta a distanza attraverso i racconti familiari. Ad attendere gli ospiti il presidente della Scuola Stefano Lovison e il direttore Gian Piero Brovedani. Una approfondita visita, che ha visto la partecipazione anche di Giovanni Travisanutto e di suo figlio Fabrizio, ex allievi della Scuola oggi titolari di un laboratorio di mosaico la cui attività è ben inserita nel mercato americano. Lo stesso edificio scolastico ha impressionato Zavagno, avendo appreso che la costruzione originaria degli anni Trenta su via Corridoni era sorta grazie a un contributo della National Terrazzo and Mosaic Contractors' Association, unione americana di imprenditori, per lo più friulani, che si erano affermati nel campo del terrazzo e del mosaico. Nel pomeriggio in programma l'incontro con gli allievi della Scuola, nel ricordo del nonno, Enrico Zavagno, che da Spilimbergo era giunto fino negli Stati Uniti, aprendo nel 1924 a Cleveland una propria impresa specializzata nella lavorazione di marmi e in parte nell'esecuzione di mosaici. Un mestiere trasmesso al figlio e al nipote, anche se poi David Zavagno si è realizzato professionalmente in un altro settore. Per onorare la memoria del nonno l'imprenditore ha, infine, donato alla Scuola un assegno da 10 mila dollari, gesto accolto da stupore e gratitudine da parte degli studenti dell'Istituto.