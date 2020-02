Canta in spagnolo, una delle quattro lingue che parla abitualmente, punta al Brasile ma è nata a Pordenone la cantante Belita, giovane artista che dall'Italia ha deciso di scommettere sul mercato e lo stile latino americano.

Belita si chiama infatti Isabella Dall'Agnese ed è nata a Pordenone nel 1994 da padre italiano e madre brasiliana. A Pordenone è cresciuta, ha studiato e ha seguito corsi di danza passando da danza classica, a danza Jazz fino ad arrivare all’hip-pop, e di musica (vincendo anche una borsa di studio della Società operaia cittadina nel 2013), discipline artistiche che ha poi messo a frutto per seguire la sua vocazione di cantante,

Il percorso di Belita ha preso avvio a Milano negli studi di registrazione Massive Arts, registrando le sue prime cover di artisti tra le quali Alicia Keys e Adele. Nel 2017 lavora alle sue prime canzoni inedite, ed è così che nasce “Waves”, di cui ne cura ogni singolo aspetto, decidendo anche la location del videoclip che viene girato nella stupenda Positano, città scelta dall’artista, perché rispecchia perfettamente il profondo significato della canzone. Il brano ottiene un notevole successo soprattutto sul web.





Da lì la svolta e la decisione di puntare al mercato latino, registrando brani in lingua spagnola. Il video del secondo singolo dal titolo Agora ou nunca ha raggiunto quasi mezzo milione di visualizzazioni su YouTube, diventando così il video più visto dell’artista, che in omaggio alle proprie origini ha realizzato i successivi video, che hanno avuto immediati riscontri positivi sia in radio che nel web, in Brasile. Il brano “Comando”, pubblicato a settembre 2019 ha conquistato inoltre la 39° posizione della Indie Music Like e ha condotto l’artista a partecipare allo Speciale di RAI 1 presentato da Cinzia Fiorato l’11 gennaio 2020. Proprio oggi uscirà in radio “Jefa”, primo pezzo del nuovo ep di Belita, in uscita nel prossimo autunno.



Nei suoi video Belita canta e balla, curando personalmente ogni dettaglio e dando così espressione alla sua personalità energica e passionale. La sua immagine è di una donna sensuale, potente, indipendente e allegra: padrona di se stessa, che danza un gioco seduttivo tra amici e amanti, libera di seguire le proprie emozioni. Azioni che si traducono in canzoni dal ritmo forte e coinvolgente, dai toni accattivanti e con carica di quell’energia che si sprigiona quando si balla, godendosi la vita appieno e approfittando di ogni suo attimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA