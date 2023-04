PORDENONE - Oggi alla Fiera di Pordenone la BCC Pordenonese e Monsile si riunirà in assemblea e, davanti al ministro Luca Ciriani, presenterà il proprio bilancio 2022, nominando contestualmente il nuovo consiglio di amministrazione. Lo potrà fare forte di numeri importanti che indicano crescita, solidità e utile triplicato, frutto di una attività sul territorio che punta sulla mutualità, tipica di un Credito Cooperativo, ma soprattutto di un invidiabile capacità di relazione con imprese e semplici correntisti che fa dire al management che la banca «è diventata un punto di riferimento economico e sociale per i territori nei quali opera».

Una crescita esponenziale quella dell'istituto bancario formatosi nel 2020 dall'unione di due unità territorialmente distinte. Il fatto che dopo appena due mesi tutto si sia bloccato a causa del Covid non ha fatto demordere i quadri direttivi. E sono i numeri, tutti in crescita, a testimoniare questo exploit che recentemente a portato la BCC Pordenonese Monsile a guadagnarsi il secondo posto (e un trofeo con "le orecchie" simile Champions League) nella particolare classifica dell'ICCREA che valuta le capacità collaborative degli istituti di credito, alle spalle dello storico Banco di Roma che però può vantare un territorio più ampio d'azione e una grandezza quattro volte maggiore.

La notizia più rilevante è che l'utile di bilancio è triplicato, passando dai 9 milioni dello scorso anno agli oltre 27 milioni attuali. «Il merito sottolinea il presidente Antonio Zamberlan è di un processo di integrazione perfettamente riuscito. Siamo riusciti a diventare punto di riferimento del territorio, soprattutto trovando nelle difficoltà la possibilità di instaurare un cambiamento che ci ha permesso di continuare ad erogare crediti e dando impulso anche alle attività sociali».



«Il bilancio solido sostiene il direttore generale Gianfranco Pilosio - ci consente di essere proattivi nei confronti di un territorio che ci sta dimostrando grande fiducia: abbiamo aumentato di oltre 2.000 unità i conti correnti arrivando a quota 78.000 con più di ventimila soci. In un periodo nel quale la stessa Banca Centrale Europea teme che sarà necessario diminuire gli sportelli, noi ne continuiamo ad aprire di nuovi come quelli di Cavallino in Veneto e di Maniago nel pordenonese. La nostra idea è quella di essere vicini al territorio perché crediamo che un luogo che può contare su una banca sia più attivo ed attrattivo. L'utile e il fieno che abbiamo messo in cascina ci permettono di garantire maggiormente i nostri clienti e i loro crediti. Peraltro, anche la nostra qualità del credito è elevata: i cosiddetti crediti anomali sono sotto il 4% e quelli netti sotto il 2%. Tant'è che essendo sotto i 20 milioni li avremmo anche potuti abbondantemente coprire con gli utili».

«Finalmente possiamo fare un'assemblea in presenza, la nostra prima sorride il vice presidente Walter Lorenzon rispetto alle grandi banche magari il nostro servizio può costare un po' di più, ma noi siamo più competitivi sul piano delle relazioni e delle risposte personali. In più, anche nel mezzo di crisi internazionali e pandemia non abbiamo mai licenziato nessuno e continuiamo ad assumere».

E poi c'è il fattore sociale e la solidarietà: «Nel 2022 la somma destinata alla beneficenza è ammontata ad 800.000 euro, suddivisa in oltre 500 interventi snocciola i dati Mauro Verona consigliere delegato e coordinatore della commissione sociale della Banca abbiamo garantito borse di studio, eventi culturali, sportivi, formativi, di promozione del territorio e di solidarietà. L'utile ci permetterà di raddoppiare gli interventi».

«Non sono mancati i mutui erogati - conclude Pilosio - per oltre 253 milioni -. Il 41% è andato a famiglie. Abbiamo istituito il "Mutuo day" anche se i costi impazziti hanno consigliato molti a rimandare l'acquisto di immobili. L'auspicio è che dopo quella del 110%, che è una bolla, aumenti la fiducia e la richiesta di nuovi mutui. Riguardo alle aziende molte si sono avvicinate anche per le difficoltà o la sparizione di altri istituiti di credito locale».

Mauro Rossato