PORDENONE Lo chiamavano il presidentissimo. Per 28 anni era stato il punto di riferimento del basket del Friuli Occidentale reggendo ininterrottamente i vertici della Fip provinciale fino al febbraio 2013. Sette mandati di fila. Antonio Mauro è mancato ieri mattina all’ospedale di Pordenone, dove era ricoverato. Aveva 91 anni e dal 2013 era presidente onorario del Comitato provinciale. In un’intervista al Gazzettino, quando consegnò il testimone al suo successore, Ezio Zuccolo, disse che il suo codice comportamentale era sempre stato: ««Accanimento nel lavoro, approfondimento delle normative e diplomazia con i dirigenti societari». In tre punti si era raccontato come uomo e come dirigente sportivo.

IL RITRATTO

Antonio Mauro arrivò a Pordenone che era il 1986. Alle spalle aveva già 20 anni d’attività dirigenziale, prima come presidente della Figc provinciale di Brindisi, poi come consigliere regionale nella Federcalcio pugliese. Era uno sportivo come pochi. Aveva presieduto anche una società pugilistica organizzando un incontro valido per il titolo europeo dei “gallo”. Ed era stato ai vertici di una società di atletica. «Mi manca l’ippica», scherzava. A Pordenone era emigrato per motivi di lavoro. Ed qui, nella Destra Tagliamento, che comincia a occuparsi di basket. Era uno sport che non aveva ancora grande seguito. Il presidente era Marzio Di Prampero e la sede era stata sistemata nel suo magazzino di lane. C’erano otto società. Quando nel 2013 Mauro lasciò la presidenza della Fip, i sodalizi erano 39 e partecipavano a tutti i campionati, dalla B2 in giù.

L’ATTIVITÀ

Con lui la provincia di Pordenone era diventata la prima a livello di basket giovanile. Un esempio da seguire. Era un dirigente sportivo con rare doti manageriali. Oculato, preciso, i suoi risparmi sono stati utilizzati da Federazione regionale per coprire i conti in rosso di altre realtà. Non si è mai fatto una ragione per il declassamento dei Comitati provinciali con l’eliminazione dell’Ufficio gare. Era convinto che in questo modo venisse a mancare il contatto diretto con la base. Nel gennaio 2009, durante il Trofeo delle Regioni, gli fu consegnata a Montecatini Terme, dal campione italiano più amato da ogni generazione, Dino Meneghin, a nome della Federazione italiana pallacanestro, la targa d’argento per il 2008. Il prestigioso riconoscimento gli era stato assegnato “Per la lunga dedizione - come recita la targa - dimostrata con i fatti dal dottor Mauro al mondo del basket”. Indimenticabili le manifestazioni di Basketmania.

L’ULTIMO SALUTO

Antonio Mauro lascia tre figli a cui ha trasmesso la passione per il basket: Patrizia, Oriana e Danilo (allenatore che ha guidato le sue squadre anche in serie D). La famiglia, che sta ricevendo attestati di affetto da tutto il mondo dello sport, non ha ancora comunicato la data del funerale.